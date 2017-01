Min bog Sociale Netværksmedier udkommer i dag / New book out today

// this post announces the publication of my book on social network media, which is published in Danish – accordingly the post is in Danish too //

I dag er en helt særlig dag for mig. Det er nemlig den officielle udgivelsesdag for min bog Sociale Netværksmedier!

Bogen sætter fokus på sociale netværksmedier netop som mediefænomen: jeg diskuterer hvad der er det særligt “sociale” ved dem, hvad der påvirker brugen af dem, og hvorfor folk bruger dem. Bogen indeholder også en kort historisk gennemgang af de sociale netværksmediers udvikling, og herefter er der to kapitler, der går i dybden med henholdsvis identitet og selvfremstilling, og fællesskaber og sociale formationer på sociale netværkstjenester. Endelig slutter jeg af med en kort diskussion af aktuelle tendenser inden for feltet, ligesom jeg giver et bud på en overordnet model for, hvordan man kan analysere en social netværkstjeneste.

Der er over 250 referencer i litteraturlisten, for min tanke har også været, at bogen skal kunne bruges som en form for opslagsværk for studerende, der skal skrive opgaver om en eller flere sociale netværkstjenester – der skulle være rigeligt med bud på litteratur, man kan blive inspireret af.

En personlig note: folk omkring mig vil vide, at bogen har været meget længe undervejs (så igen også tak til min meget tålmodige redaktør på forlaget Samfundslitteratur!). Den lange fødsel skyldes mest af alt mangel på tid, men også det faktum, at forskningen inden for sociale netværksmedier er eksploderet de sidste par år, så det har været virkelig svært at holde sig ajour med alt hvad der er udgivet, og finde ud af hvad der er mest relevant at få med. Sidst, men ikke mindst har det været svært at sætte en streg i sandet, og sige hertil og ikke længere – og så indstille sig på at der altid vil være nogen, der kan finde eksempler på artikler og bøger, der også skulle og burde være refereret i bogen. Tanken er, at det er en bog, der skal revideres løbende, hvis den sælger godt – så jeg vil altid være glad for at få feedback her på bloggen og i kommentarfeltet, hvis du savner noget i bogen 🙂

Bogen kan købes her – og udkommer inden for overskuelig fremtid også som e-bog.